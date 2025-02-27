Bursa Büyükşehir Belediyesi, Smart City Summit 2025\'te Akıllı Belediyecilik Projelerini Tanıttı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Smart City Summit 2025 etkenliğinde yerini alarak 'Akıllı belediyecilik' stratejilerini ve öncü projelerini tanıttı.

Avusturya Ticaret Odaları Birliği'nin dış ticaret geliştirme ajansı Advantage Austria Türkiye tarafından düzenlenen Smart City Summit 2025, akıllı şehirler ve kent teknolojileri alanında faaliyet gösteren Avusturyalı tedarikçiler ile Türkiye'deki belediyeler ve diğer kamu kurumlarını bir araya getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü de etkinliğe katılarak 'Akıllı belediyecilik' stratejilerini ve öncü projelerini tanıttı. Bilgi işlem Dairesi Başkanı Hakan Arık ve Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sinmez'in katıldığı etkinlikte, akıllı şehircilik alanında yenilikçi çözümler ele alındı. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bursa'nın geleceğini şekillendirecek projeleri global ölçekte paylaşarak iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu. Sürdürülebilir, dijital dönüşüm ve inovatif çözümlerini katılımcılara anlatan yetkililer, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sinmez tarafından gerçekleştirilen sunumda, kent yaşamını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan uygulamalar paylaşıldı. - BURSA