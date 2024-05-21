Bursa'da 41 Yıl Sonra Üniversite Arkadaşları Buluştu - Son Dakika
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Bursa'da 41 Yıl Sonra Üniversite Arkadaşları Buluştu

Bursa\'da 41 Yıl Sonra Üniversite Arkadaşları Buluştu

Bursa'da 41 yıl önce Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'ne başlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin üzerinden geçen uzun yılların ardından bir araya geldi. Hatıralarını tazeleyen mezunlar, Bursa'da gerçekleşen buluşma etkinliğinde eski dostluklarına yeniden kavuştu. Etkinlik kapsamında yapılan geziler ve keyifli anılar, gelecekteki buluşmaların habercisi oldu.

21.05.2024 17:35
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Bursa'da 41 yıl önce üniversite yaşamlarına adım atan gençler, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hatıralarını tazeledi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'ne 1983 yılında başlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin üzerinden geçen uzun yılların ardından Bursa'da buluştu. Üç ay önce planlanan 41'ici yıl buluşma etkinliği, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Ülkemizde sıkça kullanılan 'kırkbir kere maşallah' sözüne uygun bir buluşma gerçekleşti. 1983 yılında birbirlerine "merhaba" diyen gençler, bu kez olgun gençlik dönemlerinde yeniden Bursa'da buluştu. Her biri ülkenin farklı köşelerinden gelen öğrenciler, eğitimlerini zorluklarla tamamladıktan sonra bugün emeklilik dönemlerinde yaşamlarına devam ediyor.

İlk gün, Altıparmak'taki eski okullarının bahçesinde bir araya gelen mezunlar, çay sohbeti ve fotoğraf çekimleri ile hatıralarını tazeledi. Ardından Hanlar Bölgesi, Kapalı Çarşı, Koza Han, Orhan Camii alanı, Atatürk Caddesi ve Bursa Kent Müzesi gezildi. Akşam yemeği ise Merinos Burfaş tesislerinde sona erdi. İkinci gün, Mihraplı Parkı'nda buluşan ekip, parkur gezisi ve çay-kahve molasından sonra öğle yemeği için Özlüce'deki Köfteci Yusuf'ta toplandı. Ardından, mezun oldukları Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü ziyaret edildi. Kampüsün yeşilliklerle kaplanmış hali, tüm mezunların ilgisini çekti ve bol bol fotoğraf çekildi.

Üniversite arkadaşları kilolar alınıp, saçlar biraz eksilse de eski arkadaşlar arasındaki heyecan ve desteğin hiç eksilmediği görüldü. Hatıraların tekrar edilip kahkahalarla süslenmesi, gelecekteki buluşmaların da habercisi oldu. Saz çalıp, ritim tutan Maliye mezunları, bu güzel hatıralar ve sevinç gözyaşları ile yeniden buluşma ümidiyle şehirlerine uğurlandı. 41 yıl sonra gerçekleşen bu anlamlı buluşma, eski dostlukların ve hatıraların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 41 Yıl Sonra Üniversite Arkadaşları Buluştu - Son Dakika

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