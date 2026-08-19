Bursa'da 9 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 9 Suçlu Yakalandı

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Yıldırım'da çeşitli suçlardan cezası bulunan 9 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arsında gece vakti yağma suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.Ö., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan D.G., adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E.A. ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.C. de yer aldı.

Çalışmalarda ayrıca gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan C.Ş., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ile uyuşturucu kullanma suçlarından 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A.G., çocuk, hayvan ve ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Ş. ile silahlı tehdit ve basit yaralama suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A. da yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

-Haber: Muhammet SEZGİN -Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 9 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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