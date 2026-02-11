Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Barajlardaki Doluluk Oranı Henüz Yeterli Değil"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarının yüzde 35-40 seviyelerinde seyrettiğini bildirerek, "Barajlardaki doluluk oranı henüz yeterli değil. Umudumuz su seviyesinin yüzde 80-90'lara kadar çıkması. Bursalıları tekrar tasarruf yapmaya davet ediyorum" dedi.

Bozbey, Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya aktarılmasıyla ilgili çalışmalar sürerken; Çınarcık, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki son durumu yerinde inceledi. BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden barajların son durumlarına ilişkin bilgi alan Bozbey, yapılacak işlemler ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bozbey'den tasarruf vurgusu

Su seviyesinin Doğancı Barajı'nda yaklaşık yüzde 35, Nilüfer Barajı'nda ise yaklaşık yüzde 40 civarında olduğunu söyleyen Bozbey, seviyenin geçen seneyle aynı olduğunu belirtti. Uludağ'a yağan kar ve yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranını belirli bir seviyeye geleceğini belirten Bozbey, "Ancak barajlardaki doluluk oranı henüz yeterli değil. Umudumuz su seviyesinin yüzde 80-90'lara kadar çıkması. Bursa'nın artık su şehri olmadığını bilmeliyiz. Bursalıların tasarruf konusundaki hassasiyetini biliyorum. O yüzden Bursalıları tekrar tasarruf yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın su sorununu kökten çözmüş olacağız"

Bilim insanlarının 2026'nın 2025'ten daha kurak geçeceğini açıklamasının da kendilerini düşündürdüğünü dile getiren Bozbey, "Suyumuzu tasarruflu kullanmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki arıtma tesisinin mayıs ayında devreye girmesiyle hep birlikte nefes alacağız. Bursa'nın su sorununu kökten çözmüş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın gelecek yıllarını düşünerek adım atıyoruz ve proje üretiyoruz. Bursa'nın her sorununu olduğu gibi su sorununu da çözecek anlayışı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.