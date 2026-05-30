Bursa\'da Bayram Dönüşü Trafik Sıkışıklığı

Bursa'da bayram dönüşü trafiği etkisini göstermeye başladı. Karacabey Bursa yönü, Gölyazı ve Minteks mevkilerinde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine kısa süre kala memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönen sürücüler, Bursa istikametinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Karacabey Bursa yönü, Gölyazı ve Minteks bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bursa'ya dönüş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekerken, sürücülerin zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerlediği görüldü.
Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA
