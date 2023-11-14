Henüz 5 yaşındaydı! Yürüyerek girdiği diş kliniğinden cansız bedeni çıktı

Bursa'da diş ağrısı şikayeti ile gittiği özel bir klinikte fenalaşıp kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesi olayda ihmaller zinciri olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Minik Deniz, gözyaşları içinde toprağa verilirken Rus asıllı annesi Elena cenaze namazında oğlunu yalnız bırakmadı.

ANNENİN İDDİALARI VAHİM

10 Kasım Cuma günü Bursa'da faaliyet gösteren bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesinde olay meydana geldi. Babası Aydın Sönmez ve annesi Elena Sönmez ile diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez'e 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz'in ateşi yükseldi. Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen "Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım" dedi. Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun 'normal' olduğunu söyleyerek Deniz ve annesi evine yolladı.

ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu. Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti. Entube edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, çocuk organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Babasının köyü olan Keles ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"YERİNDEN KALKIP ÇOCUĞUN YANINA GELMEDİ"

Cenaze sonunda acılı anne ve baba yaşananları anlattı. Baba Aydın Sönmez, "Çocuğumun diş ağrısı için MESAM Diş Kliniği'ne gittik. Orada çocuk durmadığı için genel anestezi ile yapalım dediler. 1 diş çekildi, 4 dişe dolgu yapıldı. İşlem bittikten sonra anestezi doktoru, bize işlem yapan doktor çıkıp, gitmiş. Çocuğun ayılmasını annesi yarım saat kadar beklemiş. Kendine geliyor çocuk, 'ama ölüyorum, çok kötüyüm' diyor. Ateşi var, titriyor. Eşim doktora bağırıyor, durumu izah ediyor. Hemşire 'Her şey normal hiçbir sıkıntı yok bunda, sadece anesteziden dolayı böyle, geçecek' diyor. Çocuk daha sonra titremeye başlıyor, ateşi daha yükseliyor ve eşim tekrar söylüyor. Doktor dışarıdan kalkıp çocuğun yanına gelip gözüne, ağzına baksa zaten anlayacak. Ağzında kanaması da var. Ama yerinden kalkıp çocuğun yanına gelmedi. İş yeri kameraları da var gelmediğini görebilirler" dedi.

"HEPSİ GÖRDÜ VE GÜLDÜ"

Acılı anne Elena ise, "Ben yardım istedim ama bana yardım etmediler. Klinik personel de diş hekimi de oturdu, Deniz biraz konuştu. Çok hareket yapınca kadınlar güldü. Ne komik ne komik. Bir kez bakmadılar. Anestesi uzmanı, operasyon bittiği gibi gitti. Önce su istedi, ben kadına su vermesini söyledim. Bakmadı, sadece su verdi. İçmedi, döktü. 'Ben ölüyorum' dedi. Ben dedim ki 'Deniz'im sen ölmüyorsun, sadece biraz uyudun. Şimdi ilacın etkisi var. Biraz bekle' dedim. Sonra böyle yaptı, 'Çıkar beni, çıkar beni'. Sonra çok hareket yaptı. Ama kimse gelmedi. Hepsi gördü ve güldü. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben her şeyi sordum, ateşi var dedim. 'Normal' dediler. 'Çok kanıyor' dedim, 'Biz diş çıkardık normal' dediler. Şimdi baksınlar bakalım her şey normal mi?" ifadelerini kullandı.

KLİNİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İHA muhabirinin telefonla ulaştığı MESAM yetkilisi, kendilerinin de çok üzgün olduklarını Hürriyet'teki kliniğin Franchise verilen bir yer olduğunu ifade ederek, "Raporu bekliyoruz. Çocuğun geniz akıntısından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ailenin bir acısı var. Hassas bir konu. Ben aileyi yadırgamıyorum. Bilirkişinin vereceği kararı bekliyoruz. Anesteziden önce aileden tabi ki onay alınıyor. Ben kliniği devrettim. Franchise olarak hizmet veriyorduk. Bütün belgeleri sağlık müdürlüğüne, emniyete verdik. Sosyal medyada 5 diş çekildi diye haberler çıkıyor. Olay o şekilde olmadı. Bu işi yapan doktor, aile ve bu işi yapan ekip arkadaşlar muzdarip. Bir ihmal varsa, savcılık gerekeni yapacaktır. Ailenin bu şekilde hareket etmesini çok iyi anlıyorum. Aile kadar bizler de üzüldük" dedi