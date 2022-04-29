Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması - Son Dakika
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Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması

29.04.2022 12:47
Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması

Bursa'da hemşehri dernekleri Kent Konseyi öncülüğünde bayramda biraraya gelecek.

Bursa'da hemşehri dernekleri Kent Konseyi öncülüğünde bayramda biraraya gelecek.

Hasan Şirin 'in hazırlayıp sunduğu Bursa'da Gündem'in bugünkü konukları Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bozkurt oldu.

Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesi için faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü düzenleyeceği 'Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması'na hazırlanıyor.

3 Mayıs Salı günü saat 14.00'da Merinos AKKM Fuar Alanı'nda gerçekleşecek program ile ilgili bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan bayramlaşma programı ile ilgili şunları söyledi. "Bursa bize bu topraklarda hüküm süren büyüklerimizin emanetidir. Bizim derdimiz birlik beraberliği sağlayarak bu emanete sahip çıkmaktır. Derneklerimiz zamanını, maddi ve manevi bütün imkanlarını bu bağlamda iyi bir şekilde kullanıyorlar. Bu etkinliği düzenlememizin ana sebeplerinden biri, Milli birlik ve beraberliği tesis etmek. Bağlarımızı güçlendirmek. Diğer şehirlerimizin de kültürünü tanıyıp onlarla kaynaşmak ve Bursa ile ilgili ortak bir manifesto oluşturmak. Olumlu, olumsuz yaşanan tüm olaylar karşısında yardımlaşma sağlayarak dik durabilmek. Daha önce derneklerimizle biraraya geldik. Neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalara başladık. Herkesin onayını aldıktan sonra böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Çok önemli bir adım attık ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. 'Doğduğun yeri sev, yaşadığın yere sahip çık' anlayışının güç kazanacağı, hemşehrilerimiz için çok faydalı olacağına inandığımız ve sivil hareket olarak Bursa tarihinde bir ilk yaşayacağımız, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergileneceği bayramlaşma programımıza katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Bozkurt, " Edirne'den Kars'a, Balkanlardan Kafkaslara, her ilimizin, gönül coğrafyamızı temsilen her bölgenin stantları olacak. Her şehir kendi yöresel ikramlarını bayramlaşmak için gelenlere ikram edecek. Birliğimiz beraberliğimiz, gücümüz, kuvvetimiz hep biraraya gelecek. Olumsuzluklara karşı elbirliğiyle mücadele gücünü yakalamış olacağız. 3 Mayıs Salı günü saat 14.00'da Merinos AKKM Fuar Alanına 'Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması'na tüm derneklerimizi ve halkımızı bekliyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması
Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması
Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması

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Kent Konseyi, Ali Bozkurt, Mayıs, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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