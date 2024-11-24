Bursa\'da Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi Verildi

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Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kız Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim etti. Program Bursa Kız Lisesinin hazırladığı "Son Ders" adlı öğretmenler günü Oratoryosu ile sona erdi. Programda Bursa Kız Lisesi tarafından öğretmenler gününe özel resim sergisi düzenlendi. - BURSA