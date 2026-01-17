Masallarla engelsiz mutluluk - Son Dakika
Masallarla engelsiz mutluluk

Masallarla engelsiz mutluluk
17.01.2026 17:08  Güncelleme: 17:10
Bursa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireyler için düzenlenen 'Görme Engelliler Masal' etkinliği ile hayal güçlerini geliştirmeyi ve sosyalleşmeyi teşvik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin kelimelerle hayal kurduğu, seslerle dünyayı yeniden keşfettiği masal programında gönüllere umut oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikleri kent genelinde sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (Buges) ev sahipliğinde düzenlenen 'Görme Engelliler Masal' etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Görme engellilerin hayal gücünü geliştirmeyi, dinleme becerilerini desteklemeyi ve sosyal etkileşimlerini artırmayı amaçlayan programda, sesli anlatım yöntemiyle okunan masallar dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Masallar aracılığıyla farklı dünyalara yolculuk yapma fırsatı bulan görme engelli bireyler, görmeden dinleyip kalpleriyle duyarak hayal kurmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda bir araya gelerek sosyalleşme ve dayanışma fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Masallarla engelsiz mutluluk

SON DAKİKA: Masallarla engelsiz mutluluk - Son Dakika
