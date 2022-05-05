Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak - Son Dakika
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Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak

05.05.2022 11:30
Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak

Bursa'nın Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde köy heyeti tarihi kararlar aldı. Evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek. Alınan kararlara uymayan ailelerin düğününe gidilmeyecek.

Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde köy heyeti tarihi kararlar aldı. Evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için bir takım kararlar alan köy ihtiyar heyeti, alınan kararları köye duyurdu. Kararlara uymayan ailelerin düğünlerine katılım olmayacağı ilan edilirken, alınan kararlar en çok düğün yapacak çiftleri ve aileleri mutlu etti.

TAKILACAK ZİYNET EŞYALARI BELİRLENDİ

Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karalara göre düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.

ALIŞILMIŞ GELENEKLER GERİDE BIRAKILDI

Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak. Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

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Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak - Son Dakika


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