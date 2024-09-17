Bursa\'da Mevlid-i Nebi Konferansı Yoğun İlgi Gördü

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Bursa İl Müftülüğü tarafından Sinan Durmaz Konferans Salonunda Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle düzenlenen konferans salona sığmadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın açılış konuşmasını yaptığı programda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman tarafından sunulan 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temalı konferans ilgiyle takip edildi. - BURSA