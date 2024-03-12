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Bursa'da otomobilden rastgele açılan ateş 2 kadına isabet etti, polis soruşturma başlattı

BURSA - Bursa'da sokak üzerinde bulunan araçtan tabanca ile bir eve doğru açılan ateş, 2 kadına isabet ederek yaraladı. Kadınların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kestel Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası bilinmeyen araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak üzerinden bir eve tabanca ile ateş açtı. Mermilerin hedefi olan E.T. ile F.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar daha sonra taburcu oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.