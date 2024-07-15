Bursa'da palet üzerine düşen işçi yaralandı

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Bursa'da palet üzerinde bulunan gıda ürünlerinin üzerine düştüğü işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde palette bulunan gıda ürünlerinin üzerine düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren kuruyemiş satışı yaoılan işyerinin önünde meydana geldi. İşçi Sercan A. kamyonet üzerindeki ürünleri paletle indirmeye başladı. O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.