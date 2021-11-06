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Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor - Son Dakika

Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor

06.11.2021 13:54

Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor Yıldırım Belediyesi Baby Cim çocuklara hem spor hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor Yıldırım Belediyesi Anne Çocuk Cimnastik Merkezi, pandemi sürecinde doğan çocuklara sosyalleşme imkanı tanıyor.

Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor

Yıldırım Belediyesi Baby Cim çocuklara hem spor hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi Anne Çocuk Cimnastik Merkezi, pandemi sürecinde doğan çocuklara sosyalleşme imkanı tanıyor.

Yıldırım Belediyesi pandemi sürecinde dünyaya gelen ve alınan önlemler dolayısıyla dışarı çıkmayan 24-36 aylık çocukları unutmadı. Hayatlarının tamamına yakınını dört duvar arasında geçiren çocukların sosyalleşmesi ve entegrasyonu için hayata geçirilen Anne Çocuk Cimnasitk Merkezi çocuklara anneleriyle birlikte spor yapma imkanı verirken, ayrıca yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve temel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. 3 yaşını doldurana kadar BABY CİM'e devam eden çocuklar daha sonra temel cimnastik kurslarına yönlendiriliyor. Çocuklarının pandemi sürecini çoğunlukla evde ve kendi başlarına geçirdiklerini söyleyen veliler bu süreçte geç konuşma, geç yürüme gibi problemlerle karşılaştıklarını belirterek, BABY CİM sayesinde bu problemlerinin kısa sürede çözüme kavuştuğunu söylediler. BABY CİM sayesinde çocuklarının zamanı daha kaliteli bir şekilde değerlendirdiğini söyleyen Hanife Ulutaş, projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Çocuklarımız dört duvar arasından kurtuldu

Kızının sosyal gelişimini desteklemek için kursa devam ettiğini kaydeden Habibe Zeybek Özkurt da, "Çocuğum hem eğleniyor hem öğreniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Çocuklarının televizyon veya tablet gibi teknolojik aletlerle vakit geçirmek yerine spor yaparak sosyalleşmesi için kursa katıldıklarını söyleyen Müslime Kular, "Kurs hocalarımız, sadece çocuklarımıza beceri kazandırmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal yönlerini de geliştiriyor. Çocuklarımız dört duvar arasından kurtuldu" diye konuştu.

Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor
Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor
Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor
Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor

Yıldırım Belediyesi, Cimnastik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor - Son Dakika


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