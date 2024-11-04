Bursa'da Su Tasarrufuna Dikkat Çağrısı

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su tasarrufunun önemine dikkati çekerek, "BUSKİ olarak geleceğimizi güvence altında tutacak projelere imza atıyoruz. Ancak, suyumuza sahip çıkma sorumluluğu hepimizin. Siz duyarlı hemşehrilerimi, bu süreçte su tasarrufuna özen göstermeye, suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer baraj havzalarında doluluk oranının kritik seviyelere düştüğünü belirterek suyun önemine dikkat çekti.

"Suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum"

Geçen kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmadığını hatırlatan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini Bursa'nın da yaşadığına dikkati çeken Başkan Bozbey, "Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını görüyoruz. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bursamızın su sorunu yaşamaması için BUSKİ olarak geleceğimizi güvence altında tutacak projelere imza atıyoruz. Ancak, suyumuza sahip çıkma sorumluluğu hepimizin. Siz duyarlı hemşehrilerimi, bu süreçte su tasarrufuna özen göstermeye, suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki su hayattır. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için yegane parçamız olan suyumuza sahip çıkmalıyız. Suyumuzu ve geleceğimizi birlikte koruyalım" diye konuştu.