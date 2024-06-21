Bursa'da yangın sonrası yardım seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da yangın sonrası yardım seferberliği

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında evi yanan aileye hayırseverler tarafından konteyner sağlandı. Elektrik ve su bağlantısı yapılan konteynerde ailenin acil ihtiyaçları karşılandı. Belediye Başkanı ve meclis üyeleri tarafından destek sağlanan aileye yardımlar devam edecek.

21.06.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Çamönü Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın birinci günü Mehmet Avşar'a ait evde çıkan yangının yaraları sarılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özel ve Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, öncülüğünde hayırsever vatandaşların kendi aralarında topladıkları paralarla bir konteyner alındı. Bir ailenin yaşamını rahatça sürdürebilecekleri her şey konteynerda dizayn edildi. Elektrik ve su bağlandı. Yatak, mutfak malzemeleri, halı, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi acil ihtiyaçların tümü giderildi.

Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, "Bundan sonra da yaraların sarılması için elimizden gelen her şey yapılacak. Şu ana kadar yaptığımız desteklerde belediyemiz kasasından hiç para çıkmadı ve tamamen kendi imkanlarımızla yapıldı. Yapılan spekülatif açıklamalara vatandaşımızın kanmamasını istiyoruz. Başta Belediye Başkanımız Ercan Özel olmak üzere destek sağlayan tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aileyi ziyaret etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da yangın sonrası yardım seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da yangın sonrası yardım seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement