\'Yarıyıl Şenliği\'ne renkli final

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel olarak düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği', yüzlerce çocuğun katıldığı renkli bir finalle sona erdi.

Gezilerden atölyelere, tiyatrolardan eğlenceli oyunlara kadar birçok eğitici ve öğretici etkinliğe katılan öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkardı. Öğrenciler sömestr tatilinde hem gülsün hem öğrensin diye düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği', Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan kapanış şenliğiyle sona erdi. Salonu dolduran yüzlerce çocuk ve aileleri, sihirbazlık, kukla ve jonglör gösterisi, DJ performansı ve yüz boyama etkinliği eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Çocukların eğlenceli bir sömestr tatili geçirmeleri hedefiyle, 18-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği' kapsamında iki hafta boyunca atölyeler, sinema ve tiyatro gösterimleri, geziler, çocuk oyunları, masal şiirleri, karagöz gölge oyunları, drama etkinlikleri, seminer ve söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve doğa yürüyüşleri yapıldı. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar, çocuklara unutulmaz hatıralar bıraktı.

Etkinliklere katılan aileler, çocuklarının faydalı ve verimli bir yarıyıl tatili geçirdiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA