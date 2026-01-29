Bursa Fan Clup\'te bayrak değişimi

Bursa'nın ilk şehir sevdalıları derneği olma özelliğini taşıyan Bursa Fan Club'ın 23. Olağan Genel Kurulu, Almira Otel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada Murat Hoşgör, oy birliğiyle Bursa Fan Club'ın yeni başkanı seçildi.

Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri, yardımlaşma faaliyetleri ve kente değer katan çalışmalarıyla dikkat çeken Bursa Fan Club'ün genel kurulunda, geçmiş döneme teşekkür edilirken yeni dönem hedefleri de paylaşıldı.

Genel kurulda konuşan önceki dönem başkanı Ali Ademoğlu, yeni başkan Murat Hoşgör'e olan güvenini dile getirerek, "İyi ki Murat Hoşgör'ü üye yapmışım, iyi ki başkan olması için arkadaşlarıma tavsiye etmişim. Bursa Fan Club'ün onunla yoluna devam etmesi çok kıymetli. Senin gibi başkanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Ademoğlu, görev süresi boyunca destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Görevi devralan Murat Hoşgör ise konuşmasında Bursa Fan Club'ün köklü geçmişine vurgu yaptı. Oy birliğiyle seçilmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirten Hoşgör, derneğin geçmişte sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışına öncülük eden önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Dağ köylerine yapılan yardımlar, Balkanlar'daki soydaşlara uzanan destekler, eğitim projeleri ve Ankara'da Bursa adına yürütülen lobi faaliyetlerinin derneğin vizyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Hoşgör, bu mirası daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde Bursa'nın temel sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyacaklarını belirten Hoşgör, vergi-hizmet dengesi, hava kirliliği, trafik, deprem hazırlığı, kültür-sanat çalışmaları ve milletvekillerinin Bursa karnesi gibi başlıklarda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Hoşgör, "Geçmişin ruhundan kopmadan, yeni bir ses ve yeni bir nefesle Bursa için çalışacağız" dedi.

Genel kurula katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Fan Club'ün kente sunduğu katkılara dikkat çekerek, derneğin yalnızca spor alanında değil, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da Bursa için önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti. Bozbey, Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşması temennisinde bulunarak, yeni başkan Murat Hoşgör'e görevinde başarılar diledi.

Olağan Genel Kurul'a katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa Fan Club'ün kente kattığı değerin altını çizdi. Sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki rolünün büyük olduğunu belirten Aydın, derneğin bugüne kadar sosyal dayanışma, kültürel çalışmalar ve kent bilincini güçlendiren projeleriyle örnek bir duruş sergilediğini söyledi. Aydın, yeni dönemin Bursa adına hayırlı olmasını temenni ederek, yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. - BURSA