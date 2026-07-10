Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesi büyüyor - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesi büyüyor

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde zebra ailesi büyüyor
10.07.2026 17:09  Güncelleme: 17:11
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 123 türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapan tesiste, 'Ygritte' adlı zebra yavrusu doğdu. Zebra sayısı 11'e yükselirken, yavru büyük bir özenle bakılıyor.

Türkiye'nin en büyük zebra sürüsüne ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, 'Ygritte' adı verilen bir zebra yavrusu dünyaya geldi.

Bursa'da 1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ve her yıl 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tesiste yeni yavru zebra heyecanı yaşanıyor.

Son doğan yavruyla birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 11'e ulaştı. Yem, yonga ve otlarla beslenen zebralar; deneyimli bakıcılar, veteriner hekimler ve beslenme uzmanları tarafından titizlikle takip ediliyor.

Hayvan bakım görevlisi Arif Ardıç, hayvanat bahçesindeki tüm canlıların Avrupa standartlarında bakım gördüğünü belirtti. Yeni doğan zebra yavrusuna 'Ygritte' adı verildiğini söyleyen Ardıç, yeni yavrunun büyük bir özenle büyütüldüğünü ve hayvanat bahçesinin neşe kaynağı haline geldiğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesi büyüyor - Son Dakika

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