Bursa Osmangazi\'de limonata satan çocukların tüm ürünlerini Büyükşehir ekipleri satın aldı

Bursa'da kendi imkanlarıyla evde hazırladıkları limonataları satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışan çocuklara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden anlamlı destek geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İkinci Deva Sokak'ta meydana geldi. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları limonataları satarak para kazanmaya çalışan çocukları gören Bursa Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara destek olmak istedi.

Limonataların tamamını satın aldılar

Ekipler, çocukların satışa çıkardığı limonataların tamamını satın alarak ücretini eksiksiz şekilde ödedi. Limonataların satın alınması karşısında büyük mutluluk yaşayan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Çocukların hem emek vererek hazırladıkları ürünleri değerlendirmelerine hem de kendi harçlıklarını kazanmalarına katkı sağlayan ekiplerin bu davranışı çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.