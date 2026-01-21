Bursalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım bekliyor

Bursa Ziraat Odaları Başkaları Yenişehir'de toplandı. Başkanlar vergi borcu ve Sgk borçlarından dolayı kredi kullanamayan çiftçilerin bu sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ ile çiftçilerimizden vergi ve SGK prim borcu olanlar için tarımsal avantajlı kredi alma imkanı kalmamıştır.Bu gerek Ziraat Bankası işletme ve yatırım kredileri, gerekse tüm tarımsal kredilerde ve çiftçilerimizin can simidi olan kredi kooperatiflerinden alacakları tarımsal girdilerde (gübre ilaç mazot vesair) uygulanmakta ve üretimi finanse etme telaşında düşen çiftçilerimizi zorlamaktadır. Halkımızın gıda ihtiyacının karşılanmasında temel sektör olan tarım,tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tarım ve Orman bakanlığımız ve belediyelerimiz tarafından desteklenmektedir. Türkiye için stratejik bir sektör olan tarım gerek halkımızın besin maddeleri ihtiyacını gerekse ihracatın önemli bir kalemini teşkil etmektedir.Bu üretimin kesintisiz ve problemsiz şekilde sürekliliği ülke ekonomik dengelerimiz ve topyekün enflasyonla mücadele açısından da büyük önem taşımaktadır.Zira mahsul her yıl düzenli alınmazsa mal arzında daralma olacak, bu da fiyatları yukarı yönde hareketlendirerek Gıda enflasyonunu artıracaktır" diye konuştu.

Başkan Aktaş, "2025 yılı Türkiye'ye tarımsal üretiminde önemli bazı olumsuzlukların yaşandığı bir mahsul yılı olmuştur.Yıl içerisinde nisan ayında yaşanan zirai don, ürün istihsalinde bazı ürünlerde yok yılı olmasına,birçok üründe de Rekolte ve kalite kaybına neden olmuştur. Ayrıca yine 2025 yılı zirai kuraklığın hemen tüm bölgelerimizde yoğun hissedildiği ve mahsul miktar ve kalitesinde kayıpların önemli düzeyde yaşandığı bir yıl olmuştur.2026 yılı için üretim hazırlığı yapan çiftçilerimizin finansmana büyük ihtiyaç duyduğu şu dönemde yürürlüğe konulan bu kararın üretimi olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. 2026 yılında tarım ürünlerinde yaşanabilecek kayıplar enflasyonun yukarıya dönmesine yönelik bir tesir icra edecek ve ülkemiz ekonomisine halkımızın beslenmesine zararlı tesir vermesinin yanında, bazı temel gıdalarda ithalat yapma mecburiyetini de getirebilecektir.Bu durum fiyatların kontrol edilmesini zorlaştırıp enflasyonla mücadeleye zarar verebilir.Bu gerekçelerle tarımsal kredilerle ilgili bu tebliğin bir an önce yürürlükten kaldırılarak, çiftçilerimize tarımsal üretimin devamında finans imkanıyla bir nefes aldırılması gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu - BURSA