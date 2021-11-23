Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursa'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Bursa'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur, öğleden sonra Bursa'ya düştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için metro ve otobüs duraklarına sığındı. Tedbirli vatandaşlar ise yağmurun başlamasıyla ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı. Öğleden sonra başlayan yağmur yaklaşık 20 dakika sürdü. - BURSA

Son Dakika

Döviz kuru rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı

İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız