Bursaspor Kulüp Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bursaspor Kulüp Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Bursaspor Kulüp Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Bursaspor Kulüp Başkanı Sinan Bür ve ekibi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Özdemir, Bursaspor'un durumunun üzücü olduğunu belirtti ve destek sözü verdi.

09.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:58
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Bursaspor Kulüp Başkanı Sinan Bür ve ekibi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Halk Evi'ndeki başkanlık makamında Bursaspor Kulüp Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ağırladı. Özdemir'e görevinde başarılar dileyen Sinan Bür, Bursaspor'a yönelik destekleyici bakış açısı ve düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Bursaspor'u kentin tüm dinamikleriyle birlikte ayağa kaldıracaklarını ifade eden Bür, bu konuda yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Sinan Bür ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdemir, Bursaspor'un bulunduğu noktanın üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, "Bursaspor hepimizin ortak değeri. Bulunduğu maddi ve sportif durum çok üzücü. Kent olarak bireyinden yerel yönetimlere, iş dünyasına kadar herkes elini taşın altına koymalı. Nilüfer Belediyesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da imkanları doğrultusunda Bursaspor'un yanında. Bir an önce kentimizin değeri Bursasporumuzu ayağa kaldırmalıyız" diye konuştu.

Sorun ve ihtiyaçların da ele alındığı ziyaret sonundan Başkan Sinan Bür, Şadi Özdemir'e adının yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursaspor Kulüp Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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