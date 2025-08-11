Büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi

Büyük sel felaketinin 4\'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi
11.08.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 65 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu Bozkurt ilçesi 4 yılda yeniden inşa edildi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 65 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu Bozkurt ilçesi 4 yılda yeniden inşa edildi. Hayatın normale döndüğü ilçede, 4 yıl geçmesine rağmen vatandaşlar yaşadıkları afeti unutamıyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Aradan geçen 4 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Selin hemen ardından Bozkurt'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçenin yaralarının sarılması için verdiği talimat neticesinde Bozkurt ilçesi, ihtimal sellere karşı güçlendirildi. 2021 yılındaki sele sebep olan Ezine Çayı yatağı, yapılan çalışmayla 30 metreden 72 metreye genişletildi. Çay yatağı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için brit, tersip bentleri yapılırken, çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapıldı. 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılan Ezine Çayı'ndaki çalışmalar tamamlandı. TOKİ tarafından ilçede yapılan yüzlerce kalıcı konut ve iş yeri ie hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından kısa sürede ilçeye doğalgaz verildi.

Yaraları sarılan vatandaşlar o günü unutamıyor

Devlet kurumları tarafından yapılan yatırımlarla ilçe adeta yeni bir görünüme büründü. Yaraların sarılmasıyla ilçede yaşam normale döndü. İhtimal sellere karşı güvenli hale getirilen ilçede vatandaşlar o günleri unutamıyor. Kaybettikleri yakınlarının acısını ilk günkü gibi hisseden vatandaşlar, sel felaketini yaşadıkları günü unutamadıklarını ifade etti.

"Canımızı bir şekilde kurtardık ama kurtulamayan arkadaşlarımız oldu"

Bozkurt ilçesindeki sel felaketini yaşayan Şükriye Görgü, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. O gün sel sabah saatlerinde gerçekleşti ve ani bir şekilde oldu. Herkes bir kaos içerisinde kaçmaya çalıştı. Hepimiz dükkanlarımızdaydık. Canımızı bir şekilde kurtardık ama kurtulamayan arkadaşlarımız oldu. Herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz o günü düşünmemeye çalışıyoruz"

İlçenin selden sonra daha güzel bir yer haline getirildiğini kaydeden Görgü, "İlçemizin birçok yeri güzelleşti. Bozkurt ilçemiz eskiye göre daha iyisini gördü. Şehir dizaynı çok farklı oldu, farklı iş kolları açıldı, parklar yapıldı, dükkanlarımız daha düzenli bir hal aldı. Bir şekilde de yaralarımızı sarmaya başladık. Biz o günü düşünmemeye çalışıyoruz. Şu an ki aklım olsa diyerek hareket ediyoruz. Be o gün selden sonra mağazama dönmeye çalışmıştım. Şu an asla öyle bir şey yapmazdım" diye konuştu.

"Nasıl anlatacağını kelimelere dökemiyorsun"

Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşadığını belirten İlyas Kalabalık ise ailesiyle birlikte iş yerinde olduğu için ölmekten kurtulduklarını ifade ederek, "Sel günü, kafem vardı, ailemle birlikte orada sele yakalandım. Bir komşumuzun evine sığındık. Sabah da polis ekipleri bizi kurtardı. Biz selde ilk yıkılan bina olan Ölçer Apartmanında yaşıyorduk. Selin debisinin yüksekliğinden dolayı bina yıkılıyor. Yıkıldığından bizim haberimiz yoktu, ertesi gün haberimiz oldu. O gün telefonlar çekmediği için ve komşumuzun evinde mahsur kaldığımız için hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Biz kurtulduktan sonra binanın yıkıldığını ve can kayıplarının olduğunu öğrendik. Komşularımız, arkadaşlarımız, kuzenlerimiz, sevdiğimiz insanlar o selde Hak'ın rahmetine kavuştu. İnsan üzülüyor. Yaşamak lazım. Onu nasıl anlatacağını kelimelere dökemiyorsun. Deprem bölgesinde de orman yangınlarında da aynı hassasiyetler vardı. Can kaybı olan yerlerde insan ister istemez üzülüyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti Baba-oğul "bidon" tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
15:23
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya
Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
14:00
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü
Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
13:53
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
13:32
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva
Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 09:27:21. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.