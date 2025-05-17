Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Açıklamalar

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Şahsıma yönelik sistemli şekilde sürdürülen bilgi kirliliği ve dezenformasyon çabalarını takip ediyorum. Ne yazık ki bazı kişi ve grupların kişisel hesaplarını bu sürece yansıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları açıkça görülmektedir" dedi.

Yargı süreci tamamlanmış konuların gündemde tutulmaya çalışıldığını vurgulayan Akgün, "Yargı süreci tamamlanmış bazı konuların hala gündemde tutulması ve kamuoyuna sanki yargı süreci devam ediyormuş gibi sunulması da bu manipülatif girişimlerin bir parçasıdır. Oysa ilgili konular yargı mercilerince net bir şekilde karara bağlanmıştır. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımızı saklı tutmakla birlikte, değerli kamuoyunun bu tür yanıltıcı girişimlere itibar etmemesini önemle rica ederim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL