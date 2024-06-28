Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl hizmete açtığı yaz spor okulu, bu yıl da görkemli bir törenle açıldı. Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış törenine binlerce öğrenci, velileri ile birlikte katıldı. Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde açılan yaz spor okulu, bu yıl uzman antrenörler nezaretinde 22 spor branşında faaliyet gösterecek. Büyükçekmece Belediyesi Yaz Yaz Spor Okulları'nda eğitim alacak öğrenciler, alanında uzman antrenörler eşliğinde beden sağlığını korumanın dışında aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanacak, sosyal ilişkileri daha da gelişecek.

28.06.2024 10:06  Güncelleme: 10:07
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Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl hizmete açtığı yaz spor okulu, bu yıl da görkemli bir törenle açıldı. Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış törenine binlerce öğrenci, velileri ile birlikte katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde açılan yaz spor okulu, bu yıl uzman antrenörler nezaretinde 22 spor branşında faaliyet gösterecek. Büyükçekmece Belediyesi Yaz Yaz Spor Okulları'nda eğitim alacak öğrenciler, alanında uzman antrenörler eşliğinde beden sağlığını korumanın dışında aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanacak, sosyal ilişkileri daha da gelişecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen yaz spor okulları açılış töreni, öğrencilerin renkli gösterileri ile adeta bir şölene dönüştü. Spor branşlarının oluşturdukları istasyonları tek tek ziyaret eden Başkan Akgün, öğrencilerle birlikte spor yaptı.

"Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız"

Okulların tatile girdiği yaz döneminde öğrencilerin her açıdan gelişmesi için spor akademisi çatısı altında eğitim alacaklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bizim için en önemlisi bu çocuklarımızın tam manasıyla spor eğitimi almalarıdır. Uzman antrenörlerimizin nezaretinde 22 branşta spor eğitimi alacak olan 5 binden fazla çocuğumuzu, belediyemiz bünyesinde yer alan spor tesislerinde en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız. Eğitimleri veren arkadaşlarımın tamamı akademi mezunu, yetişmiş spor öğretmenleri. Dolayısıyla buraya çocuklarınız getirip, teslim ettiğiniz zaman kimlerin eline teslim ettiğinizi de bilmeniz lazım ve esas olan da budur. Hem çocuklarımıza hem antrenörlerimize hem de siz kıymetli Büyükçekmece ailemin velilerine başarılar diliyorum" dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaz spor okulları kapsamında 15 bölgede 22 branşta hizmet verecek. Atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, çocuk pilatesi, çocuk yogası, futbol, güreş, judo, kalecilik, kids dans, masa tenisi, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis ve voleybol, su sporları (sup, kano ve yüzme) baraşlarının yer aldığı yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı - Son Dakika

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