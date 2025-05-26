Büyükçekmece\'de Piyano Eğitimi Mezunları Sanatseverlerden Alkış Aldı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde piyano eğitimi alan öğrenciler, mezuniyet töreninde gösterdikleri performansla sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde piyano eğitimi alan öğrenciler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri görkemli bir mezuniyet töreniyle taçlandırdı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Ayşe Cemre Sönmez, Özden Sağlam ve Ümit Diken'in rehberliğinde eğitim alan genç yetenekler, sahnedeki performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yıl boyunca yoğun ve disiplinli bir eğitim süreci geçiren öğrenciler, mezuniyet töreninde dinleyicilere klasik müzikten modern eserlere kadar geniş bir repertuvar sundu. Genç piyanistler, sergiledikleri yüksek düzeydeki teknik başarıları ve duygulu yorumlarıyla sanatseverlerden büyük alkış topladı. Program finalinde Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Fuat Ökçü tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına emek ve katkılarından dolayı eğitmenlere teşekkür belgesi, öğrencilere ise madalya takdim edildi. - İSTANBUL