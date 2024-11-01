Büyükhacılar Köyü Kız Kur'an Kursu'nda Mantolama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Büyükhacılar Köyü Kız Kur'an Kursu'nda Mantolama Çalışmaları Başladı

Büyükhacılar Köyü Kız Kur\'an Kursu\'nda Mantolama Çalışmaları Başladı

Isparta Belediyesi, doğalgaz kullanımına geçen Büyükhacılar Köyü'ndeki Kız Kur'an Kursu binasının mantolama çalışmalarına başladı. Köy muhtarı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e köylerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

01.11.2024 12:16  Güncelleme: 12:20
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Isparta Belediyesi tarafından talep üzerine doğalgaz kullanmaya başlayan merkeze bağlı Büyükhacılar köyündeki Kız Kur'an Kursu binasının mantolama çalışmaları yapılıyor. Büyükhacılar Köyü Muhtarı Mehmet Buğday, taleplerine her zaman olumlu yanıt veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köylerden gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda köyden gelen talepler karşılanırken, yeni talepler de imkanlar ölçüsünde yerine getiriliyor. Merkeze bağlı Büyükhacılar köyüne daha önce Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de girişimleriyle doğalgaz hattı bağlanmış, köy halkı doğalgaz kullanımına başlamıştı. Büyükhacılar Köyü Muhtarı Mehmet Buğday, doğalgaz hattının köye gelmesinin ardından Başkan Başdeğirmen'den Büyükhacılar Köyü Kız Kur'an Kursu binasının mantolama işlemleri için talepte bulundu. Başkan Başdeğirmen, talebin yerine getirilmesi talimatını verirken, binada çalışmalar başladı. Mantolama çalışmalarının ardından binada sıva çalışmaları yapılıyor.

Büyükhacılar Köyü Muhtarı Mehmet Buğday, Büyükhacılar Kız Kur'an Kursu binasının mantolama işlemleri için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den talepte bulundukları, bu talebin geri çevrilmediğini söyledi. Buğday, "Binamızın mantolama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanımıza ne zaman gidersek ne zaman ararsak ne zaman talepte bulunursak taleplerimizi yerine getiriyor. Daha önce de doğalgazımız köyümüze gelmişti. Başkanımıza köyümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükhacılar Köyü Kız Kur'an Kursu'nda Mantolama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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