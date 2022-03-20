Büyükkılıç bin ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç bin ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak

20.03.2022 00:58
Büyükkılıç bin ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi' kapsamında 4 bin çiftçinin faydalanacağı 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda olmak üzere toplam bin ton yem bitkisi tohumluğu dağıtılacağını ve müracaatların başladığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi' kapsamında 4 bin çiftçinin faydalanacağı 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda olmak üzere toplam bin ton yem bitkisi tohumluğu dağıtılacağını ve müracaatların başladığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri'de tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılığa özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda verdiği sözleri de yerine getirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 413 ton yem bitkisi ile çiftçiye ve besiciye destek veren Başkan Büyükkılıç, bu yıl sayıyı bin tona çıkardı. Başkan Büyükkılıç, kaba yem açığının bir kısmının karşılanması hem de çiftçileri desteklemek amacı ile yüzde 75 bütçesi Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25 bütçesi çiftçiler tarafından sağlanmak üzere 2021 yılında toplam 413 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtıldığını, 2 milyon 682 bin 100 TL bedeli olan bu proje ile 1663 çiftçinin 31 bin 100 dekar alanda ekim yaptığını hatırlattı. 2022 yılı için 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda olmak üzere toplam bin ton yem bitkisi tohumluğu dağıtacaklarını duyuran Büyükkılıç, "Bu proje ile 4000 çiftçimiz 80 bin dekar alanda ekim yapılacaktır. Toplam proje bedeli ise 12 milyon TL'dir. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi daha iyi anlaşılmakta olup Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize desteğimiz daha da büyüyerek devam edecektir. Çiftçilerimize 'üretim sizden, destek bizden' diyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol kazançları bereketli olsun" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Yem Bitkisi Tohum Dağıtım Töreni'nin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini, yem bitkisi tohum talep başvurularının başladığını ve başvuruların İlçe Tarım Müdürlükleri'ne yapılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır' Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır' Başkan Büyükkılıç: 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz' Başkan Büyükkılıç: 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz'

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç bin ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:23:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç bin ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement