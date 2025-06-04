Büyükkılıç\'tan Tiyatro Destek Sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kendisiyle ilgili söylediği sözlere ilişkin olarak, "Eser ve hizmet siyaseti anlayışımız gereği memleketimiz için yapılan her türlü hizmette sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, katıldığı bir televizyon kanalında Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun tadilatı konusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çalışmalarından övgüyle bahsetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç, Karadağlı'ya teşekkür ederek, "Eser ve hizmet siyaseti anlayışımız gereği memleketimiz için yapılan her türlü hizmette sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Çünkü hem şehrimizi hem de bu kadim şehirde yaşayan kıymetli vatandaşlarımızı çok seviyor, onlara hizmetkar olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi. - KAYSERİ