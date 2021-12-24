Büyükşehir Belediyesi refakatçi misafirhanesi çalışanlarına seminer verildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesi personeline, 'İş Sağlığı ve Güvenliği' semineri verildi.

Hizmet kalitesini artırmak ve personelini bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, il dışından gelen hasta yakınlarına hizmet veren, refakatçi misafirhanesi personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitim semineri verdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı refakatçi misafirhanesinde İş Güvenliği Uzmanı Nergiz Üstünel Kaval tarafından verilen seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile patlama ve yangından korunma, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, tahliye ve kurtarma, kanserojen maddelerin yol açtığı sağlık riskleri gibi konularda bilgiler verildi. - VAN