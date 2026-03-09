Büyükşehir'den, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda dolu dolu etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda dolu dolu etkinlikler

Büyükşehir\'den, Bilim ve Teknoloji Haftası\'nda dolu dolu etkinlikler
09.03.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda bilim dolu bir program düzenleyerek, bilim ve teknoloji meraklılarını etkinliklerle buluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda bilim dolu bir program düzenleyerek, bilim ve teknoloji meraklılarını etkinliklerle buluşturuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi, 7-12 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 12 Mart'a kadar sürecek etkinlik programında katılımcılarına, bilim ve teknolojinin çarpıcı bilgilerini sunacak. Bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Bilişim Akademisi'nde, bilgi yarışmalarından yapay zekaya, kuantum teknolojilerinden siber güvenliğe kadar dolu dolu bir program katılımcılarını beklerken, geleceği bilim ve teknoloji ile birlikte keşfetmek için yapay zeka ve siber güvenlik dersi, tanıtım ve kahoot yarışması, bilişim etkinliği, yapay zeka ve söyleşiler şeklinde oturumlarla bilim ve teknoloji meraklıları bilgilendirilecek.

Uzman ve akademisyenlerin yer alacağı etkinliklerde, katılım serbest, randevu ve kayıt gerekmeksizin etkinlikler herkese açık olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda dolu dolu etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
10:58
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:36:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda dolu dolu etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.