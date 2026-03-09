Büyükşehir\'den, Bilim ve Teknoloji Haftası\'nda dolu dolu etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda bilim dolu bir program düzenleyerek, bilim ve teknoloji meraklılarını etkinliklerle buluşturuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi, 7-12 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 12 Mart'a kadar sürecek etkinlik programında katılımcılarına, bilim ve teknolojinin çarpıcı bilgilerini sunacak. Bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Bilişim Akademisi'nde, bilgi yarışmalarından yapay zekaya, kuantum teknolojilerinden siber güvenliğe kadar dolu dolu bir program katılımcılarını beklerken, geleceği bilim ve teknoloji ile birlikte keşfetmek için yapay zeka ve siber güvenlik dersi, tanıtım ve kahoot yarışması, bilişim etkinliği, yapay zeka ve söyleşiler şeklinde oturumlarla bilim ve teknoloji meraklıları bilgilendirilecek.

Uzman ve akademisyenlerin yer alacağı etkinliklerde, katılım serbest, randevu ve kayıt gerekmeksizin etkinlikler herkese açık olacak. - KAYSERİ