Üye Girişi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi - Son Dakika

Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi

07.01.2022 15:34
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yatırımları devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yatırımları devam ediyor. Erzurum'un yetiştirdiği halk ozanlarından biri olan Aşık Mustafa Ruhani'nin adını taşıyan Bilgi Evi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler, Aşık Ruhani ile diğer davetliler katıldı.

Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ahde vefanın önemine vurgu yaptı. Sekmen, "Dinimizin insan hayatına getirmiş olduğu prensipler, fert ve toplum huzurunu sağlamaya yöneliktir. İşte o güzel prensiplerden birisi de 'Ahde Vefa'dır" dedi.

"Yüce Allah'a hamd olsun ki ahde vefayı her şeyin üstünde tutan, millete hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışın mensuplarıyız" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bugün bizler bir 'Ahde Vefa' örneğini daha yerine getirmek için sizlerle bir aradayız. Aşık Mustafa Ruhani kent edebiyatımızın, sözlü ve yazılı geleneğin en önemli temsilcilerinden biridir. Aşıklık geleneğinin en önemli ocaklarından olan Erzurum'da dünyaya gelen Aşık Ruhani, dönemin büyük ustalarıyla sazı ve sözüyle meşk etmiştir. Şiirleriyle yaşadığı çağın sorunlarını dile getirirken, kendi hikayesinin içine eklediği insanlığın hikayesini sazıyla dünyaya duyurdu. Yaşıyorken aziz milletimizin kalbinde yer edinen kültür elçilerimizin isimlerini yaşatmak adına bu bilgi evimize de Aşık Mustafa Ruhani ustamızın adını verdik. Bilgi Evi'mizde taziye evi, kütüphane, etüt merkezi ve meslek kurslarının yer aldığı birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Palandöken ilçemizde aynı zamanda bir kültür merkezi görevini yerine getirecek olan bilgi evimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından davetliler tarafından Aşık Mustafa Ruhani Bilgi Evi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM

Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Palandöken, Hisarcık, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi - Son Dakika


Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
İstanbul ulaşımında önemli karar karar İstanbul ulaşımında önemli karar karar         
15:22
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı         
15:14
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58

Son Dakika Haberleri
15:33 Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi
15:28 Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı
15:22 İstanbul ulaşımında önemli karar karar
15:15 İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok!
15:15 Hazal Kaya'ya 2. kez korona şoku
15:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu
15:11 Tuzla'dan yürek ısıtan görüntüler! Çocukları birleşip kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerine yardım etti
15:06 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı
15:03 Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri
15:01 Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement