Büyükşehir'in kültür ve sanat etkinlikleri kentte yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kentte yoğun ilgi görüyor. Hemen hemen her gün sosyal ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı programlarda kültür, edebiyat ve sanat alanında önemli organizasyon ve faaliyetler gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında sahne alan Şair Serdar Tuncer, "Şiirli Muhabbet" programında Erzurum'da sevenleriyle buluştu. İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şiir dinletisinde sevilen sanatçı, "Şairlere ilham kaynağı olan bu aziz coğrafyada bulunmak benim için duyguların en güzeli ve en özeli" diyerek sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte okudu.

Erges Konağı'nda Sanat Buluşmaları

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür yatırımlarından biri olan Erges Konağı, sanat söyleşilerine ev sahipliği yapıyor. Erzurum'un ilk ve tek geleneksel el sanatları müzesi olan Erges Konağı'nda düzenlenen etkinliklere Şair ve Yazar Nurullah Genç, Fevzi Budak, Demet Çizmeli, Prof. Dr. Erdoğan Erbay ve Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş konuk oldu. Etkinliklerde şiir, edebiyat, tiyatro ve sanat tarihi konularında alanında yetkin olan uzmanlar, bilgi ve birikimlerini sanatseverlerle paylaştı.

EBB Şehir Tiyatrosu'ndan Yeni Çocuk Oyunu: Uçan Yaprak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Uçan Yaprak' adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Gonca Çılgı'nın yaptığı çocuk oyunu, Ziya Kibar tarafından kaleme alındı. Doğa bilinci ve su kaynaklarının doğru tüketilmesi ile ilgili çocuklara eğitici ve öğretici bilgiler veren çocuk oyununda Gülşah Beken Haşıl, Melek Sarıkaya, Ahmet Nehri, Asena Aydın, Berivan Kutlu ve Eda Aytiş rol aldı. Dekor tasarımını Evren Örs ve Yavuz Sürmeli'nin yaptığı oyunun ışık tasarımı Rahmi Çubukcu, müzikleri Metin Kara, Yusuf Çıplak ve Hakan Oğurlu, kostüm tasarımı ise Arzugül Yavuz ait. - ERZURUM