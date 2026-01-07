Büyükşehir'le engeller aşılıyor - Son Dakika
Büyükşehir'le engeller aşılıyor

07.01.2026 11:26  Güncelleme: 11:32
Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin yaşamın her alanında yer alabilmesi için birçok proje hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin yaşamın her alanında yer alabilmesi için birçok proje hayata geçirdi. Yıl boyunca düzenlenen destek, yol yardım, eğitim çalışmaları ve sosyal aktivite programları ile 100 bin özel vatandaşa ulaşıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca engelli danışmanlık, yönlendirme, sosyal destek, Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi (SEYYAH), engelsiz şehir içi ulaşım desteği, akü şarj dolum istasyonu, erişilebilirlik çalışmaları, eğitim ve kurs, sosyal- kültürel ve sportif projeler olmak üzere 9 başlıkta hizmetler yürütüldü. Bu hizmetlerden 2025 yılı içerisinde toplam 100 bin özel kişi faydalandı.

Seyyah ile 1053 malzeme desteği

Engelli danışmanlık, yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinden 5394 kişi yararlanırken, 789 kişiye 1419 adet malzeme ile tıbbi malzeme desteği sağlandı. SEYYAH aracılığıyla 892 kişiye bin 53 adet malzeme desteği ile akülü/manuel tekerlekli sandalye tamir ve bakımı gerçekleştirildi. Lift donanımlı 3 engelli aracı ile akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan 163 kişiye ulaşım desteği sağlandı. 17 ilçede 22 adet akü şarj istasyonu hizmet verirken, 2025 yılında bina ve hizmet alanlarında erişilebilirlik çalışmalarına da ağırlık verildi.

Eğitim ve kurs hizmetleri kapsamında çeşitli branşlarda 4 bin 164 saat eğitim düzenlenirken, sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında 142 toplantı ve 59 farkındalık çalışması yapıldı.

Her alanda destek

Toplumun tüm kesimlerinin kentin imkanlarından adil ve eşit şekilde faydalanabilmesi için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 'Pastam Glütensiz Olsun' projesiyle 17 ilçede bin 142 adet glütensiz ve düşük proteinli pasta dağıttı. 'Spora Engel Yok' projesiyle 240 özel bireye engelsiz spor dersleri verilirken, 796 kez engelsiz spor dersi düzenlendi. Engelsiz spor kış dönemi kapsamında ise 5 spor tesisinde 51 özel gence 6 branşta bin 980 saat eğitim verildi. 'Engelli İstihdamı' projesi kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü İş Ofisi işbirliğiyle 'Destekli Engelsiz İstihdam Ofisi', 'Engelsiz Atölyeler' ve 'Korumalı İş Yeri' çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca gazi ve şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik hizmetler gerçekleştirmek amacıyla Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Gazi ve Şehit Aileleri Koordinasyon' birimi kuruldu.

Engelsiz şehir Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'herkes için daha eşit ve yaşanabilir bir Bursa' hedefi doğrultusunda tüm engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Özel bireylerin karşılaştığı sorunlara her zaman duyarlı olduklarını ve çözüm üretmek için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "'Erişilebilir Bursa' hedefi bir vicdan meselesidir. Bursa, toplumun yalnızca bir kesiminin değil, herkesin kentidir. Özel bir hemşehrimizin de kentidir. Göreve geldiğimizde 'Bu kentte hiç kimse geride kalmayacak' demiştim. O sözün gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi. - BURSA

