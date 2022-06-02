Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi - Son Dakika
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Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi

02.06.2022 09:50
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Sakarya'ya gelen öğrencilere SASKİ bünyesinde hizmet veren tesisleri gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Sakarya'ya gelen öğrencilere SASKİ bünyesinde hizmet veren tesisleri gezdirdi. 'Haydi! Gençliğimiz İçin Harekete Geçelim' başlığıyla gerçekleşen programda, öğrencilere son teknolojinin kullanıldığı tesislerde suya ve doğaya verilen değer anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dünyanın farklı ülkelerinden Erasmus Gençlik Değişimi Projesi çerçevesinde Sakarya'ya gelen öğrencilere son teknolojinin kullanıldığı tesislerini gezdirdi. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi ile başlayan gezi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri'nin ziyareti ile tamamlandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan ve Karasu Gençlik Sanat ve Spor Kulübü Derneği (Kargenç) ile işbirliği halinde düzenlenen programa Azerbaycan, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye'den çok sayıda öğrenci katıldı. Gençlere iklim değişikliği ve çevre sorunları bilincini aktarmak için düzenlenen etkinlikte, SASKİ ekipleri tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin suya verdiği değer ile bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin su politikalarının yurtdışından gelen öğrencilere aktarıldığı geziye ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya'nın misafirperverliğini dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenci kardeşlerimize en iyi şekilde hissettirdik. Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak çalışmalarımızla su kaynaklarımızı nasıl koruduğumuzu ve son teknoloji tesislerimizde atıksuları en temiz şekilde doğaya nasıl deşarj ettiğimizi kendilerine anlattık. Sakarya'nın yöresel lezzetlerini Büyükşehir Belediyesi'ne ait Orman Park Tesisleri'nde ikram ettik. Farklı ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimizin su politikalarımıza ve tesislerimize gösterdikleri ilgi bizleri memnun etti" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi - Son Dakika


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