Büyükyenice\'deki Yangında Psikososyal Destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü'nde tarım arazisinde çıkan yangının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Yangının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek psikososyal destek çalışmalarına başladı. Ekipler, olayın meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirirken, ailelerin ihtiyaçlarını da değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, yangının sosyal etkilerini azaltmak için saha çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının tamamlandığı, tarım arazisinde maddi zararın oluştuğu ancak can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - BİLECİK