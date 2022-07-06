Cafe Akademi'de İlk Fakülte Kahvaltısı İktisadi ve İdari Bilimlerden - Son Dakika
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Cafe Akademi'de İlk Fakülte Kahvaltısı İktisadi ve İdari Bilimlerden

06.07.2022 18:11
Cafe Akademi'de İlk Fakülte Kahvaltısı İktisadi ve İdari Bilimlerden

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Kampüsü'nde yer alan Cafe Akademi'de bugün fakülte kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Kampüsü'nde yer alan Cafe Akademi'de bugün fakülte kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Akademik dönem sonu etkinliği çerçevesinde verilen kahvaltıya Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Üniversitenin Karaelmas Vakfı tarafından işletilen ve geliriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklendiği Kafe'de verilen kahvaltıyla, söz konusu vakfın faaliyetlerine destek sağlamayı amaçladıklarını açıklayan fakülte yönetimi, bu etkinliğin hem personellerin birbiriyle kaynaşmasına hem de Rektör İsmail Hakkı Özölçer ile bir araya gelinmesine vesile olduğunu aktardı.

Yoğun katılımın olduğu ve kahvaltı sunumuyla göz dolduran etkinlikte konuklara, Karaelmas Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kadınların hazırlamış olduğu yöresel tatlar ikram edildi.

'Tüm çabalar öğrencilerimiz için'

Kahvaltıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Cafe Akademi'de düzenlemiş olduğu kahvaltıya katılmaktan şeref duyduğunu dile getirdi. Bu tarz etkinliklerin kendi mekanımızda düzenlenmiş olmasından ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, "Vakfımız çerçevesinde çalışan hocalarımıza hepimizin destek olması gerekmektedir. Sonuçta ortaya koyduğumuz tüm çabalar ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz içindir" dedi.

2001 yılından beri bu üniversitede bulunduğunu, ancak o yıldan bu güne vakfın ilk kez bu kadar aktif olduğunu söyleyen Özölçer, herkesin elini taşın altına koyarak, özverili bir şekilde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Rektör Özölçer, "hepimiz Üniversitemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Üniversitemizi hak ettiği yerlere taşımanın vakti geldi. Çalışmalarımıza hız vermemiz gerekmektedir" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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