Çağlayan Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
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Çağlayan Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Çağlayan Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı
11.06.2025 14:59  Güncelleme: 15:01
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış ve afet riski taşıyan yapılar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılmaya başlandı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeye destek verenlere teşekkür etti ve bölgenin daha yaşanabilir hale geleceğini belirtti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski taşıyan yapıların Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımına bugün başlandı.

Tahliyesi gerçekleştirilen binaların yıkımı için düzenlenen törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortaokulu burada okumuş, burayı çok iyi bilen, bu yörenin bir insanı olarak konuşuyorum. Uzun yılardır buranın yapı stokunun çok eskidiğini ve burada bir kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini konuştuk. Firar Bayrak abimiz burada Belediye Başkanlığı yaptı. Firar abi bu projenin ilk adımını atan ve Çağlayan'da kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini söyleyen belediye başkanımızdır. Kendisiyle konuştuk, 'Benim için onur projesidir, bu konuda sizin yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız' demiştir. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de burada yaşayan insanlarımıza etmek istiyorum. Kolay değildir, 'Oturduğun evden çık, belediye burayı yıkacak, yeni evler yapacak' demek kolay değildir. Ama biz bunu dediğimizde sağ olsun burada yaşayan insanlarımız bizlere inandı, güvendi. Hiç ısrar etmeden anında gereğini yerine getirdiler. Çünkü insanın yaşadığı, çocukluğunun geçtiği, anılarının olduğu bir evden çıkmak kolay değildir. Dışarıdan bakan birine göre belki eski bir evdir, yıkılmak üzeredir, harabe gibidir ama orada o kadar kıymetli anılar, o kadar kıymetli yaşanmışlıklar vardır, ki onlar paha biçilmezdir. Bunları bilen, bu duyguyu içinde hisseden bir kardeşiniz olarak sizleri hiç mağdur etmeden, hiç üzmeden, hakkınızı sonuna kadar teslim eden, adaleti, şeffaflığı, uzlaşıyı esas alan bir anlayışla burada bugün ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Sizler de biliyorsunuz, bu projeyi biz başlatmadık. Benden önceki belediye başkanı arkadaşımın da ekiplerinin de bu konuda çalışmaları vardı" diyen Kaya "Farklı bir proje çizmişlerdi. Projeyi görmüşsünüzdür, Çağlayan'da yaşayan, mülk sahibi olan vatandaşlarımız o projeyi biliyordur. Çizene, yapana haksızlık etmek istemiyorum ama Çağlayan'ın daha güzelini hak ettiğini düşünerek, çok daha güzel bir proje çizdiğimize inanıyorum. En kısa sürede yapım ve imalat aşamasına geçerek bu projeyi Çağlayan'ımıza kazandıracağız. Çağlayan'ı Trabzon'un en güzel, en yaşanabilir mahallerinden biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tahliye işlemleri gerçekleştirilen binaların yıkımı iş makineleri tarafından gerçekleştirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çağlayan Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

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