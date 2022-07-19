Çağrışan – Göynüklü Planlarının İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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Çağrışan – Göynüklü Planlarının İhalesi Yapıldı

19.07.2022 16:54
Çağrışan – Göynüklü Planlarının İhalesi Yapıldı

Mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın yapım ihalesi yapıldı.

Mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın yapım ihalesi yapıldı.

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Esence, Eğerce ve Söğütpınar planlarının ardından Çağrışan- Göynüklü planlarını da çözüme kavuşturuyor. 2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın yapım ihalesi yapıldı.

722 hektarlık alanı kapsayan planların bir daha iptal edilmemek üzere hazırlanacağını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyamızda kronik bir sorun haline gelen Güzelyalı İmar Planlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için, üzerimize düşeni yaptık, planları bir daha iptal edilmeyecek şekilde hazırlayıp, meclisimizde onayladık. Şimdi de Çağrışan- Göynüklü planlarıyla ilgili çözüm yolunu açıyoruz. 2019'da mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan- Göynüklü planlarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın ardından kanunlar ve kurum görüşleri çerçevesinde yeni bir plan yapmak üzere ihaleye çıktık. Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri başta olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler giderilmiş olacak. Kimsenin mağdur olmaması için çok hızlı çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çağrışan – Göynüklü Planlarının İhalesi Yapıldı - Son Dakika

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