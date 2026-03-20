Başkan Arslan son iftarda Çamlıbel gençlerinin gönül sofrasına konuk oldu
20.03.2026 00:13  Güncelleme: 00:15
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının son iftarını Çamlıbel Mahallesi'nde gençlerin hazırladığı özel programda gerçekleştirdi. Başkan Arslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının son iftarında Çamlıbel Mahallesi'nde gençler tarafından hazırlanan özel programa katıldı. Gençlerle aynı sofrada bir araya gelen Başkan Arslan, "Birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" mesajını paylaştı.

Çameli ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, gençlerin öncülüğünde düzenlenen anlamlı bir organizasyonla taçlandı. Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan gençlerin büyük bir özveriyle hazırladığı sezonun son iftar programına Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da katıldı.

Mahalle meydanında kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, iftar öncesinde gençlerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. Organizasyondaki titizlik ve misafirperverlik katılımcıların takdirini toplarken, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"Birliğimiz ve Beraberliğimiz Gücümüzdür"

Programın sonunda konuşan Başkan Cengiz Arslan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak, "Gençlerimizin hazırladığı bu anlamlı sofrada bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Emeği geçen tüm gençlerimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Çamlıbel Mahalle Muhtarımız Bayram Çonaş'a da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birliğimizi daim eylesin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
