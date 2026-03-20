Başkan Arslan son iftarda Çamlıbel gençlerinin gönül sofrasına konuk oldu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının son iftarında Çamlıbel Mahallesi'nde gençler tarafından hazırlanan özel programa katıldı. Gençlerle aynı sofrada bir araya gelen Başkan Arslan, "Birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" mesajını paylaştı.

Çameli ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, gençlerin öncülüğünde düzenlenen anlamlı bir organizasyonla taçlandı. Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan gençlerin büyük bir özveriyle hazırladığı sezonun son iftar programına Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da katıldı.

Mahalle meydanında kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, iftar öncesinde gençlerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. Organizasyondaki titizlik ve misafirperverlik katılımcıların takdirini toplarken, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"Birliğimiz ve Beraberliğimiz Gücümüzdür"

Programın sonunda konuşan Başkan Cengiz Arslan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak, "Gençlerimizin hazırladığı bu anlamlı sofrada bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Emeği geçen tüm gençlerimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Çamlıbel Mahalle Muhtarımız Bayram Çonaş'a da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birliğimizi daim eylesin" dedi. - DENİZLİ