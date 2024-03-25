Çameli Belediyesi'nin Kayıhan Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına konuşan Başkan Arslan, "Güler yüzüyle bizleri karşılayan hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.
Çameli Belediyesi'nin Ramazan ayında mahalle iftarlarına farklı mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Çameli Belediyesi, iftar sofrasını bu kez Kayıhan Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran mahalleli, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. Samimi sohbetleri ve güler yüzleriyle kendisini karşılayan hemşehrilerimize teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan hemşehrilerinin yoğun ilgisinden ve sevgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Çameli Belediyesi Kayıhan Mahallesi'nde Toplu İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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