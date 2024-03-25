Çameli Belediyesi Kayıhan Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

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Çameli Belediyesi'nin Kayıhan Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına konuşan Başkan Arslan, "Güler yüzüyle bizleri karşılayan hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Çameli Belediyesi'nin Ramazan ayında mahalle iftarlarına farklı mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Çameli Belediyesi, iftar sofrasını bu kez Kayıhan Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran mahalleli, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. Samimi sohbetleri ve güler yüzleriyle kendisini karşılayan hemşehrilerimize teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan hemşehrilerinin yoğun ilgisinden ve sevgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. - DENİZLİ