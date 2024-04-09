Camiler Gül Suyuyla Bayrama Hazırlandı

Camiler gül suyu ile bayrama hazırlandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde camileri gül suyuyla donatıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla vatandaşların bayramı rahat geçirmesi için seferber olan Haliliye Belediyesi, camileri de bayram namazına hazırlıyor. Bu çerçevede temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki camilerde yürütülen çalışmalarda, camiler ve bahçe kısımları temizleniyor. Yürütülen temizlik çalışmalarının ardından camilerin içine gül suyu serpiliyor.
Ramazan Bayramı öncesi çalışmalar ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
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