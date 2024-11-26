Çamura Saplanan Araç İş Makinesiyle Kurtarıldı

Çamura saplanan araç iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar yağışı sonrası çamura saplanan otomobil belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkiinde meydana gelen olayda, bölgede seyir halinde olan bir otomobil çamura saplanarak manevra kabiliyetini kaybetti. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen Battalgazi Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler bölgede yağışların yer yer devam ettiğini belirterek sürücülere yola zincirsiz çıkmamaları uyarısında bulunurken, araç sürücüsü ise ekiplere teşekkür etti.
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