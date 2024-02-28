Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

Çanakkale Boğazı\'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte güvenlik önlemleri kapsamında alınan karar, trafiğin normal seyrine dönmesiyle birlikte kaldırılacak.

28.02.2024 18:20  Güncelleme: 18:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı - Son Dakika
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