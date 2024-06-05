Çanakkale'de Çevre Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Çevre Haftası törenle kutlandı

Çanakkale'de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çevre Haftası etkinlikleriyle çevre bilincinin oluşturulması ve çocuklarımızın emanetine sahip çıkılması hedefleniyor.

05.06.2024 10:56
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Çanakkale'de Çevre Haftası törenle kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

5-9 Haziran 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, "Anayasamızın 56. maddesinde belirtildiği üzere, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Çevreyi geliştirmek, sağlığını korumak ve kirlenmesini önlemek hem devletin hem de vatandaşların sorumluluğundadır. Bu kapsamda, çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek ve çevre sorunlarını minimum seviyeye indirmek için, öncelikle çevre değerlerinin mevcut durumunun tespit edilmesi, çevreye ilişkin bilgi ve verinin toplanması, sınıflandırılması ve işlenerek bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Dünyamız, bize çocuklarımızın emanetidir. Sürdürülebilir ve kaliteli bir çevrede yaşamak için "Hepimizin Bir Dünyası Var" sloganıyla bu yılki Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde, vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturmayı ve çocuklarımızın emanetine sahip çıktığımızı göstermeyi hedefliyoruz. Yarının büyüklerine çevre bilincini aşılamak hepimizin en önemli görevlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Program, İl Müdürü Bekir Çelen'in konuşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Çevre Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

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