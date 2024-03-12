Çanakkale\'den Cumhuriyet\'e 100. Yıl Müzesi\'ne Yoğun İlgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak'ta açılışı yapılarak ilçeye kazandırılan " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi"ne adeta ziyaretçi akını yaşandı. Müzeyi, açılışından bugüne geçen iki aylık sürede yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Başkan Yalçın'ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 2 ayda 19 bin 675 kişi gezdi.
Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor.
Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müze, Ramazan ayı boyunca 10.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARININ MERKEZİ OLACAK
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğine işaret ederek, "Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu. Önümüzdeki hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlayacağız. Şehrimizdeki kutlamaların merkezi de bizim bu açtığımız müze olacak. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." dedi. - KAYSERİ
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Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
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