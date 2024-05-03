Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Araştırma Dekanlığı Açıldı - Son Dakika
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Araştırma Dekanlığı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'nde Araştırma Dekanlığı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, akademik birimlerinde yapılan araştırmaların koordinasyonunu sağlamak ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek amacıyla Araştırma Dekanlığı'nı açtı. Araştırma Dekanlığı, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırmalarını yapabilecekleri uygun şartları sağlamak ve projeleri koordine etmek için önemli bir rol oynayacak. Üniversite, araştırma altyapısını güçlendirmek ve uluslararası alanda da söz sahibi olmayı hedefliyor.

03.05.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin akademik birimlerinde yapılan araştırmaların koordinasyonunu sağlamak ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırmalarını yapabilecekleri uygun şartları sağlamak gibi çalışmaları yürütmek için Araştırma Dekanlığı açıldı.

Araştırma Dekanlığının açılışı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Yöneticileri, akademik ve idari personelin katılımıyla Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM)'da yapılan törenle gerçekleşti.

Araştırma Dekanlığı Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak ve projeleri koordine etmek noktasında Araştırma Dekanlığının çok önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu bugün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz ve Araştırma Dekanlığını açıyoruz diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Üniversitemizin; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini uluslararası ölçekte ve kalite odaklı bir şekilde gerçekleştirme hedeflerimiz için çalışıyoruz. Bugün burada bunun önemli bir adımını daha gerçekleştiriyoruz. Üniversiteler sadece bilgi aktarmak ve eğitim vermekle kalmaz, aynı zamanda bilgi üretmenin ve topluma katkıda bulunmanın da önemli birer aracıdır. Bu bilinçle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak her zaman daha fazlasını yapmaya, daha iyisini hedeflemeye çalışıyoruz. Araştırma Dekanlığının kurulmasıyla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi planlı ve programlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu çerçevede üniversitemizde sürdürülebilir bir araştırma ekosistemini tüm birimlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Farklı fakülte ve bölümler arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlayarak, araştırma altyapımızı güçlendireceğiz. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı araştırma kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerimizi geliştirerek, uluslararası alanda da söz sahibi olmayı hedefliyoruz."

Rektör Erenoğlu'nun konuşmasının ardından Dekanlığın açılışı gerçekleşti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Araştırma Dekanlığı Açıldı - Son Dakika

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