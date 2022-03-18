Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı

18.03.2022 11:37
Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü 107. yıl dönümü programı için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Anma programı, Aksaz Deniz Üssü bandosunun katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığından Bando Binbaşı Tayyar Cenk Caner, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından tören sona erdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız, İlçe Jand. Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Resmi kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri çeşitli sivil toplum kuruluşların da katıldığı törenin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. - MUĞLA

Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı
Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı
Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı

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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı

Çanakkale Zaferi, Münir Karaloğlu, Marmaris, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferinin 107.yıldönümü tören ve çelenk sunumu ile anıldı - Son Dakika


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