Ünlü sanatçı Candan Erçetin yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Candan Erçetin yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu

Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.

31.03.2024 08:57  Güncelleme: 08:59
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Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü sanatçı Candan Erçetin yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu - Son Dakika

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